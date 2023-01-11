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إنهيار عقار قديم خالي من السكان في اللبان بالإسكندرية

الأربعاء، 11 يناير 2023 01:15 ص
إنهيار عقار قديم خالي من السكان في اللبان بالإسكندرية إنهيار عقار قديم خالي من السكان
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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شهدت منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، إنهيار عقار قديم خالي من السكان دون حدوث إصابات بين المواطنين.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بانهيار عقار بشارع الاحنف  دائرة القسم ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة اللبان، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية، إنهيار عقار بشارع الاحنف بقسم اللبان وان العقار بناء قديم وخالي من السكان  دون إصابات بيت المواطنين، وتم فصل التيار الكهربائي  وجري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة من قبل مسؤولي حي الجمرك.

وعلي صعيد آخر كانت منطقة رأس التين وسط محافظة الإسكندرية شهدت مساء اليوم، الثلاثاء، إنهيار اجزاء بعقار بحارة مشرف متفرع من شارع رأس التين، دون حدوث إصابات بين المواطنين.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار اجزاء من عقار بحاره مشرف دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجمرك، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية، إنهيار أجزاء بالعقار رقم 4 حارة مشرف  دائرة قسم الجمرك  التابع لحي الجمرك، عقار قديم، وانهارت اجزاء بالعقار من الداخل وجري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية في الاسكندرية  تمكنت من السيطرة على حريق نشب في سيارة أثناء مرورها بمنطقة الأزريطه أمام أرض كوته بتقاطع شارع سوتر مع طريق الكورنيش، دون وقوع إصابات بين المواطنين بمحل البلاغ  وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

 

إنهيار عقار قديم خالي من السكان في الإسكندرية (2)
إنهيار عقار قديم خالي من السكان في الإسكندرية 
 
إنهيار عقار قديم خالي من السكان في الإسكندرية (1)
إنهيار عقار قديم خالي من السكان في الإسكندرية 


 

 


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