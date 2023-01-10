نقص البيض فى المتاجر يدفع النيوزيلنديون لتربية الدجاج.. وجماعات الحيوان تحذر

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المدافعين عن رعاية الحيوان حثوا سكان نيوزيلندا على عدم الاستجابة لنقص البيض على مستوى البلاد من خلال التسابق لشراء الدجاج، بعد أن أدى قرار حظر "أقفاص البطاريات" إلى عدم توافر البيض فى المتاجر للأسبوع الثانى على التوالي.

ويذكر أن أقفاص البطاريات هو نظام إسكان لعدد من الحيوانات المختلفة وبشكل أساسى لإنتاج البيض من الدجاج.

وأوضحت الصحيفة أنه تم حظر الأقفاص - التى تعتبر ضارة بصحة الطيور ورفاهيتها - اعتبارًا من 1 يناير 2023. والتزمت الحكومة بحظرها فى عام 2012، عندما تم تربية 86% من الدجاج البياض بالبطاريات. بحلول ديسمبر 2022، انخفض هذا الرقم إلى 10%.

لكن منتجى البيض يقولون إنهم لا يزالون يفتقرون إلى مئات الآلاف من الطيور لتلبية طلب السوق، وقد يستغرق حل معضلة بيض الدجاج شهورا.

وأوضحت الصحيفة أن حدود الشراء والرفوف الفارغة فى محلات السوبر ماركت أثارت لدى البعض أحلام الزراعة فى الفناء الخلفي.

قال المتحدث باسم متاجر Trade Me جيمس رايان، أن عمليات البحث "المتعلقة بالدجاج" فى أكبر مزاد عبر الإنترنت فى نيوزيلندا وموقع للإعلانات المبوبة للدجاج والسلع قفزت بنسبة 77% لتصل إلى 32800 فى الأيام السبعة الماضية مقارنة بالأسبوع السابق.

لكن جمعية الحيوانات الخيرية النيوزيلندية SPCA تحث المتحمسين الطموحين لتربية الدواجن على توخى الحذر.

قالت الرئيسة التنفيذية جابى كليزي: "أتفهم أنها تبدو فكرة جيدة، لكن من فضلك لا تحصل على دجاجة إلا إذا كان بإمكانك الاعتناء بها على المدى الطويل" .

وقالت أن أولئك الذين يتبنون الدجاج "قد يشعرون بالمفاجأة عندما يكتشفون" أن الطيور يمكن أن تعيش لمدة عقد أو أكثر، وقد تنتج بيضًا فقط خلال أول عامين أو ثلاثة أعوام، ولن تبدأ فى وضع البيض لعدة أشهر.