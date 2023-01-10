مقتل طفلة تعدى عليها أخاها الأكبر فى القليوبية وإصابة شقيقها ووالدتها

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن القليوبية، من ضبط طالب بكلية الحقوق بجامعة بنها، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لتعديه على شقيقيه التؤام ووالدته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، إثر إصابته بحالة هياج نفسي، ما أسفر عن وفاة شقيقته إثر إصابتها بجرح طعني بالصدر، وإصابة شقيقه الآخر ووالدته، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، باستقبال 3 أشخاص مصابين بجروح طعنية بمناطق متفرقة بالجسم، ووفاة طفلة 10 سنوات بمستشفى قليوب التخصصي إثر تعدي شقيقهم عليهم بسلاح أبيض "سكين".

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كلا من "مني ك ع"، 10 سنوات، طالبة بالصف الرابع الابتدائي، وشقيقها التؤام "عبد الله ج ع"، 10 سنوات بالصف الرابع، بجرح طعني بالصدر، ووفاة الأولى فور نقلها للمستشفى، وكذلك إصابة والدتهم "صفاء ع إ"، ربة منزل، بجرح قطعي بالقدم اليسري، إثر تعدي شقيقهم "م ك ع"، 24 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة بنها، إثر إصابته بحالة هياج نفسي، حيث أنه مريض نفسي ويخضع للعلاج، باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بالواقعة، وجري نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.