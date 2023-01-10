مصرع شاب إثر وقوع حادث انقلاب متوسيكل بمركز بدر فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

لقى شاب مصرعه منذ قليل إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمركز بدر التابع لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع عبد العال .س .ج 19عاما إثر وقوع حادث انقلاب متوسيكل بإحدى الطرق بدائرة مركز بدر ، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا وقوع عدة حوادث سير منها مصرع شخص وإصابة 3 أخرين بكسور وبجروح متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز النوبارية بالبحيرة

وتبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز النوبارية بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3اخرين بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى بالنوبارية لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.