مراسلة كندية تتعرض لأزمة صحية أثناء تقديم نشرة إخبارية على الهواء.. فيديو

تعرضت مراسلة إخبارية كندية للإغماء بينما كانت تتحدث على الهواء مباشرة، وعقب معاناتها خلال البث من تعب بدا واضحًا عليها، وخلال حديثها فى نشرة إخبارية خاصة بشبكة "سى تى في" التلفزيونية، بدت جيسيكا روب متعبة للغاية.

وبدأت روب بتكرار نفس الكلمات مع تغير واضح فى ملامح وجهها، قبل أن تقول "أشعر أنى لست على ما يرام"، وعلى الفور قُطع البث مع روب، بينما قالت المذيعة فى الاستوديو، إن زميلتها ليست بمفردها، ومن المؤكد أنها ستحظى بدعم طبى.

Must Watch: Young CTV News reporter Jessica Robb starts slurring her words, appears to go into medical distress, and looks like she’s about to collapse live on air during the 6pm show tonight. pic.twitter.com/tVrmtXvvyR