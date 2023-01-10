مراسلة كندية تتعرض لأزمة صحية أثناء تقديم نشرة إخبارية على الهواء.. فيديو

كتبت: شيماء عبد المنعم

تعرضت مراسلة إخبارية كندية للإغماء بينما كانت تتحدث على الهواء مباشرة، وعقب معاناتها خلال البث من تعب بدا واضحًا عليها، وخلال حديثها فى نشرة إخبارية خاصة بشبكة "سى تى في" التلفزيونية، بدت جيسيكا روب متعبة للغاية.

وبدأت روب بتكرار نفس الكلمات مع تغير واضح فى ملامح وجهها، قبل أن تقول "أشعر أنى لست على ما يرام"، وعلى الفور قُطع البث مع روب، بينما قالت المذيعة فى الاستوديو، إن زميلتها ليست بمفردها، ومن المؤكد أنها ستحظى بدعم طبى.

Must Watch: Young CTV News reporter Jessica Robb starts slurring her words, appears to go into medical distress, and looks like she’s about to collapse live on air during the 6pm show tonight. pic.twitter.com/tVrmtXvvyR — The Canadian Independent (@canindependent) January 9, 2023

المذيعة تعلق على سقوطها من خلال تويتر

وبعد ساعات، نشرت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" منشورًا شكرت فيه كل من استفسر عن صحة روب، وأكدت أنها أصبحت بخير الآن وتعافت من أزمتها الصحية، والتى لم تكشف عن طبيعتها.

من جانبها، غردت روب عبر حسابها على "تويتر": "إننى بخير.. أشكر كل من سأل عنى وأخص بالشكر المصور الذى كان إلى جانبى فى هذا الوضع"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



مراسلة كندية تتعرض للإغماء علي الهواء

مذيعة أخبار تصاب بجلطة على الهواء وتتصرف باحترافية

وهذه ليست المرة الاولى بالتأكيد التى تصاب فيها مراسلة أو مذيعة على الهواء، حيث يشار إلى أن مذيعة أخبار فى أوكلاهوما عانت – في وقت سابق - من بداية إصابتها بجلطة على الهواء، خلال تقديمها لنشرة الأخبار، حيث بدأت المذيعة جولى تشين بالتلعثم فى الحديث، قبل أن تنظر إلى الأسفل قليلا وينتهى البث، ليكتشف المشاهدون لاحقا بأنها تعرضت لأزمة صحية مخيفة.

وحسب ما نشر موقع ديلى ميل كشفت مذيعة أخبار فى ولاية أوكلاهوما، عن إصابتها بجلطة دماغية على الهواء مباشرة، وهذا كان سبب تلعثمها على الهواء، وتم نقل جولى تشين، التى تعمل فى محطة محلية تابعة لـ"إن بى سى" فى تولسا، إلى المستشفى، السبت، بعد أن وجدت نفسها تعانى لقراءة نص النشرة.



تعليق المراسلة على واقعة مرضها

وكتبت على فيس بوك: "الأيام القليلة الماضية لا تزال غامضة بالنسبة لي، إلى حد ما، لكن أطبائى يعتقدون أننى أصبت بجلطة دماغية مباشرة على الهواء صباح يوم السبت"، وأكدت تشين أنها كانت تشعر بالحيوية والنشاط قبل النشرة، ولم تكن هناك أى علامات لأزمة صحية قبل حدوث الجلطة.

لكن بعدها، قالت تشين: "ومع ذلك، على مدار عدة دقائق خلال نشرتنا الإخبارية، بدأت الأمور تحدث. أولا، فقدت الرؤية الجزئية بإحدى العينين. بعد ذلك بقليل تخدرت ذراعي.. ثم عرفت أننى كنت فى ورطة كبيرة عندما لم أستطع تحريك فمى لقراءة الكلمات التى كانت أمامى مباشرة على الملقن".

كانت تشين تقرأ خبر إلغاء ناسا لعملية إطلاق صاروخ منتظرة، عندما بدأت بالارتباك بشكل واضح وقامت بتكرار كلماتها.

بعد معاناتها لعدة ثوان، اعتذرت تشين للمشاهدين، قائلة "أنا آسفة، هناك شيء ما يحدث معى هذا الصباح"، سرعان ما سلمت النشرة إلى مذيعة الأرصاد الجوية آنى براون لتحديث حالة الطقس، قالت تشين: "أدرك زملائى فى العمل حالة الطوارئ الجارية واتصلوا برقم 911".