محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة.. تفاصيل

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح المزايدات العلنية العامة الآتية :

*جلسة يوم الأحد 22 /1 / 2023*

1_عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات آمون بنطاق حي الجمرك

-قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

*جلسة يوم الأثنين 23 / 1 / 2023*

2_عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات الاستاد بنطاق حي وسط

-قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

*جلسة يوم الثلاثاء 24 /1 / 2023*

3_عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات سنترال المنشية بنطاق حي الجمرك

-قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

*جلسة يوم الأحد 29 /1 / 2023*

4_ عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات 15 مايو 1 بنطاق حي شرق

-قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

*جلسة يوم الأثنين 30 / 1 / 2023*

5_ عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات الإسعاف بنطاق حي وسط

_قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

*جلسة يوم الثلاثاء 31 /1 / 2023*

6_ عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات كليوباترا بنطاق حي شرق

_قيمة التأمين المؤقت 250 ألاف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيه

*جلسة يوم الأربعاء 1 / 2 / 2023*

7_عملية حق استغلال أماكن الانتظار في طريق إسكندرية مطروح أمام مبنى مرور العجمي والشارع المجاور لمبنى المرور بنطاق حي العجمي

_قيمة التأمين المؤقت 25 ألاف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

*جلسة يوم الخميس 2 / 2 / 2023*

8_عملية حق استغلال أماكن الانتظار في طريق إسكندرية مطروح أمام مول العجمي ستار وأمام سور شركة التجارة بجوار مبنى المرور بنطاق حي العجمي

_قيمة التأمين المؤقت 25 ألاف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

*جلسة يوم الأحد 5 / 2 / 2023*

9_عملية حق استغلال أماكن الانتظار في الشارع أمام برج الثغر بمحطة الرمل بنطاق حي وسط

_قيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

_الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم جلسة المزايدة لكل عملية.

_للاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140

_يمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي:

بنسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

على ان يكون آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.