اليوم السابع
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فنون الأركت محور الورشة التدريبية لأعضاء مراكز شباب سيدي سالم

الثلاثاء، 10 يناير 2023 07:55 م
فنون الأركت محور الورشة التدريبية لأعضاء مراكز شباب سيدي سالم ورشة لفنون الأركت بمركز شباب سيدي سالم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الورشة الفنية التدريبية فى مجال الأركت بمركز شباب إصلاح شالما التابع لإدارة شباب سيدى سالم، بمشاركة 20 شاب وفتاة من أعضاء مراكز شباب "أبو العزايم و المنشية الجديدة" ضمن برامج وفعاليات أندية التطوع، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج التدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية بهدف إعداد الشباب والشابات لسوق العمل الحر، وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف، وتأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي فرضت على دول العالم . 

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ورشة العمل تناولت تعريف المشاركين بفنون الأركت وماهية الأدوات والخامات، وكيفية استخدام أدوات التصنيع والتصميم بالخشب، لإنتاج أعمال فنية من الأشكال الإسلامية و تطعيمها بالصدف لصقل مهارات المتدربين وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ باسم سعيد منسق أندية التطوع.

 

جانب من الورشة الفنية
جانب من الورشة الفنية

 

ورشة فنية لتعليم الحرف بمركز شباب سيدي سالم
ورشة فنية لتعليم الحرف بمركز شباب سيدي سالم

 

ورشة لفنون الأركت بمركز شباب سيدي سالم
ورشة لفنون الأركت بمركز شباب سيدي سالم

 


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