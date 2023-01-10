فصل التيار الكهربائي بمغذي الرياض وانقطاع مياه الشرب بـ 5 قرى ببيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت شركة الكهرباء بكفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائي من مغذي الزاوية التابع لمركز الرياض من الساعة التاسعة، صباح الغد الأربعاء، حتى الساعة الـ12 ظهراً، لأعمال الصيانة.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، انقطاع المياه عن مناطق (الجرايدة، و منشية الجرايدة، وثريوه، الترزي)، لمدة 12 ساعة بدءاً من الساعة 7 صباح غدا الأربعاء، وحتى الساعة 7 مساء الغد.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظرا لأعمال الصيانة بمحطة مياه الجرايدة، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

وكانت قد شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، حملات على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلان بالاشتراك مع الجهات المعنية،بالاضافة لرؤساء الوحدات القروية، حملات على المحلات التجارية ومتابعة الأسواق بالقري، للاطمئنان على توافر كل السلع والوقوف على حركة البيع والشراء والتصدي للاحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، فضلاً عن التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات.