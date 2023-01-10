فريق طبى سعودى يتمكن من إجراء عمليتى زراعة قلب لطفلتين فى أقل من 24 ساعة

وكالات

نجح فريق طبى سعودى فى إجراء عمليتي زراعة قلب لطفلتين خلال أقل من 24 ساعة، إحداهما سعودية والأخرى إماراتية.

وبحسب تقرير لقناة "العربية"، فإن التقرير أوضح أن الفريق الطبي نجح في تنفيذ تلك العمليات خلال زمن قياسي، حيث انتقلوا جوا لإزالة قلب متبرع متوفي، والعودة به مرة أخرى للمستشفى لزراعته.

وبعدها بساعات انتقل فريق جراحي آخر إلى الإمارات، لإجراء عمية إزالة قلب متوفي والعودة به مرة أخرى للسعودية لزراعته للطفلة الإماراتية.

وأشار التقرير إلى أن عمر الطفلة الإماراتية 8 أشهر، بينما لم تتجاوز السعودية الـ19 شهرا فقط، موضحا أن الطفلة الإماراتية تعد أصغر حالة زراعة قلب في الشرق الأوسط، حيث كانت تعيش الطفلة على أجهزة التنفس الصناعي، لعدم توفر متبرعين.