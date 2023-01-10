طقس معتدل وشمس ساطعة فى محافظة بورسعيد.. صور

شهدت محافظة بورسعيد ، طقس معتدل، اليوم الثلاثاء، في شتى أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، من سطوع للشمس وصفاء للسماء.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، الطقس في حي الشرق بمحافظة بورسعيد، وهو أحد أشهر الأحياء، لما فيه من معالم سياحية، بالإضافة أنه يطل على قناة السويس.

وظهرت سماء بورسعيد صافيه تماماً من أية غيوم، وسطعت الشمس بشعاعها الدافئ، بجانب هبوب الرياح الخفيفه على شتى الأحياء بالمحافظة.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية بعد 48 ساعة من التقلبات الجوية، وسنبدأ بالتأثر بحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وستزيد فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

أضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، أن البلاد ستتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وستنحسر فرص الأمطار في السواحل الشمالية الغربية للبلاد وستكون أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم ستشهد فيه البلاد أمطار بمطروح والإسكندرية وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وفرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم، ومع الاستقرار في الأحوال الجوية، فإن الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هو تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونتيجة توافر الرطوبة بعد سقوط الأمطار، فإن الشبورة المائية ستكون كثيفة وتؤثر على الرؤية الأفقية وانخفضت معها الرؤية الأفقية بشكل كبير.