ضبط عنصر جنائي هارب من 104 قضية في بورسعيد بعد تبادل إطلاق النار

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة ببورسعيد عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية عشوائياً أمام منزل أحد الأشخاص مما أدى لإصابة إثنين من المواطنين، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة .

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد تُفيد قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامه فى عدد "104" قضية جنائية) بالتوجه لمنزل (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) للتعدى عليه بسبب خلافات الجيرة مستخدماً سلاح آلى بحوزته ، وقيامه بإطلاق أعيرة نارية عشوائياً أمام المنزل ، مما أدى لإصابة ( 2 من المواطنين) تصادف مرورهما بمحل الواقعة " تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم فى حينه" .

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد لضبط المتهم وحال إستشعاره بإقتراب القوات قام بإطلاق النيران تجاهها ، مما أسفر عنه إصابته والسيطرة عليه وبحوزته (سلاح نارى - 4 خزائن – 70 طلقة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.