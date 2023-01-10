شركة المياه: استعداد كامل للتعامل مع الأمطار.. والدفع بـ55 سيارة صرف فى الجيزة

محمد شرقاوى

قال وليد عابدين المتحدث الإعلامى لشركتى القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن هناك متابعة مع هيئة الأرصاد الجوية وعمل حالة طوائى لأمطار بالمحافظتين، مضيفا أنه بعد توقف الأمطار بدأ التعامل مع شفط المياه حتى طلوع الصباح قبل خروج الطلاب للمدارس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن هناك غرف عمليات مختلفة من مجلس الوزراء والمحافظات والشركة القابضة للمياه والجميع يتابع دوره، لافتا إلى أن هناك انتشار سريع للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى كافة الشواع بدا من تساقط الأمطار.

وتابع أننا كنا على استعداد كامل للتعامل مع الأمطار وتم دفع 55 سيارة صرف صحى فى الجيزة، مضيفا أن هناك موجات برد عنيفة فى شهر يناير وطوارئ فى القاهرة والجيزة لمواجهة الامطار، مؤكدا أن طريق الواحات هطل عليه كمية أمطار كبيرة جدا وتم التعامل معاها من خلال دفع 55 سيارة لشفط المياه بأكتوبر.

وأوضح أن الأمطار توقفت فى القاهرة أمس بعد الساعة التاسعة مساء وتم شفط المياه بالكامل قبل طول الفجر.