رئيس وزراء نيبال يفوز بالتصويت على الثقة في البرلمان

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فاز رئيس الوزراء النيبالي المعين حديثا بوشبا كمال داهال اليوم الثلاثاء بتصويت على الثقة في البرلمان حيث حظى بدعم الأحزاب السبعة المكونة لائتلافه والمعارضة.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن داهال حظى بدعم 268 من أصل 270 نائبا كان حاضرا في مجلس النواب خلال التصويت الذي جرى اليوم، مضيفة أن رئيس مجلس النواب النيبالي باشوباتي رنا أعلن أن داهال استطاع تأمين دعم أغلبية النواب اللازمة للفوز في التصويت على الثقة.



وتمكن داهال من اقناع حزب "المؤتمر النيبالي" المعارض - الذي كان شريكا في ائتلافه والآن أكبر حزب سياسي - أن يدعمه خلال التصويت؛ حيث أجرى داهال مفاوضات ماراثونية قبيل إجراء التصويت على الثقة مع قادة أحزاب المعارضة.



وعين داهال ثلاثة نواب له وأربعة وزراء فقط منذ توليه منصبه، ومن المتوقع الآن أن يوسع حكومته لاستيعاب المزيد من الأعضاء من الأحزاب السبعة في الحكومة الائتلافية الجديدة.



وهذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها داهال السلطة منذ انسحاب جماعته من الماويين من ثورة مسلحة وانضمامها إلى التيار السياسي العام في نيبال عام 2006.