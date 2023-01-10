دراسة تبحث تأثير تصفح وسائل التواصل الاجتماعي على النمو الوظيفى لأدمغة المراهقين

كتبت فاطمة ياسر

دراسة جديدة قامت باكتشاف ما إذا كان الفحص المتكرر لمواقع التواصل الاجتماعي مرتبطًا بالتغيرات في نمو الدماغ الوظيفي لدى المراهقين أم لا، و نُشرت النتائج في JAMA Pediatrics .

وباستخدام فحوصات الدماغ التي تسمى التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) ، وجد الباحثون في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل أن تحديث وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق منها بشكل معتاد قد يكون مرتبطًا بالتغيرات في حساسية الدماغ .

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة إيفا تيلزر أستاذة مساعدة في علم النفس وعلم الأعصاب، أننا نعلم أن المراهقة هي إحدى أهم فترات نمو الدماغ، فهي تمر بمزيد من التغييرات في إعادة التنظيم في المرتبة الثانية بعد ما نراه في مرحلة الطفولة المبكرة، وإنها حقًا فترة دراماتيكية لتطور الدماغ ، لا سيما في مناطق الدماغ هذه التي تستجيب للمكافآت الاجتماعية أي ردود فعل إيجابية وجها لوجه من الزملاء.

ووجدت أبحاث أخرى أن بعض المراهقين يستخدمون هواتفهم المحمولة بشكل مستمر، ويتفقدون وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم كل ساعة على الأقل.

وبالنسبة للدراسة التي استمرت ثلاث سنوات ، قام فريق Telzer بتوظيف 169 طالبًا في الصفين السادس والسابع من ثلاث مدارس إعدادية عامة في ريف ولاية كارولينا الشمالية، و كان المشاركون متنوعين عرقياً وكانوا من الفتيان والفتيات.

وأفاد المشاركون عن عدد المرات التي قاموا فيها بالتحقق من منصات التواصل الاجتماعي الثلاثة ، والتي تراوحت من أقل من مرة في اليوم إلى أكثر من 20 مرة. استخدم الباحثون هذه المعلومات لعمل مقياس.

ثم خضع المشاركون لفحص الدماغ بالرنين المغناطيسي الوظيفي، خلال عمليات المسح هذه ، سيرون إشارة إلى أن التعليقات الاجتماعية ستكون مكافأة أو عقوبة أو محايدة، ثم اضطروا إلى الضغط بسرعة على زر عند ظهور الهدف، وسيحصل المراهقون بعد ذلك على مكافأة أو عقوبة اجتماعية.

وقالت تيلزر، أنه يمكننا التقاط صور لأدمغتهم ومعرفة مناطق الدماغ التي يتم تنشيطها عندما يرون هذه المكافآت الاجتماعية وأي مناطق في الدماغ تتغير خلال تلك السنوات الثلاث استجابة لتوقع ردود الأقران هذه.

فالمشاركين الذين كانوا في سن الثانية عشرة كانوا يتفقدون وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 15 مرة في اليوم أظهروا اختلافات في الطريقة التي تتطور بها أدمغتهم على مدى السنوات الثلاث التالية، وفي مناطق معينة من الدماغ تكتشف بروز البيئة ، وتستجيب لتلك المكافآت الاجتماعية، و تشير البروز إلى العناصر التي ينجذب إليها الناس أكثر وسوف يركزون انتباههم عليها.

وقال تيلزر إن هذا يشير إلى أن المراهقين الذين يكبرون وهم يتفقدون باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أصبحوا أكثر حساسية لتعليقات الأقران، فتستجيب أدمغتهم أكثر فأكثر خلال تلك السنوات لملاحظات المكافآت الاجتماعية التي يتوقعونها".

ما هو غير واضح هو ما يعنيه هذا لمستقبلهم. وقال تيلزر إنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى أن يصبح الدماغ أكثر حساسية تجاه ردود الفعل الاجتماعية ويمكن أن يستمر هذا حتى مرحلة البلوغ.

ولكن الباحثين لم يحاولوا معرفة ما إذا كان بإمكانهم تغيير هذا المسار، في حين أن تغييرات الدماغ قد تعزز السلوكيات القهرية أو الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي ، فإنها قد تعكس أيضًا تكيفًا يساعد المراهقين على التنقل في عالمهم الرقمي المتزايد.

فلا يعرفون ما إذا كان هذا جيدًا أم سيئًا ، و إذا كان الدماغ يتكيف بطريقة تسمح للمراهقين بالتنقل والاستجابة للعالم الذي يعيشون فيه ، فقد يكون هذا أمرًا جيدًا للغاية، إذا أصبح قهريًا وإدمانًا ويقلل من قدرتهم على الانخراط في عالمهم الاجتماعي ، فمن المحتمل أن يكون غير قادر على التكيف.

فالآباء يمكنهم مساعدة أبنائهم المراهقين من خلال رعاية الأنشطة التي تجلب الفرح دون الاتصال بالإنترنت ، كالقيام بأنشطة رياضية أو الفن أو التطوع.

قال الدكتور كيفين ستالي ، طبيب الأعصاب ورئيس خدمة طب أعصاب الأطفال في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن ، الذي راجع النتائج: "إنها دراسة ارتباطية مثيرة للتفكير، ونحن قلقون جميعًا من أن الاستخدام القهري لوسائل التواصل الاجتماعي سيغير التطور في مرحلة المراهقة".

وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد من أن وسائل التواصل الاجتماعي تغير أدمغة المراهقين، و على سبيل المثال ، قد يرى الباحثون ما يحدث إذا أخذوا هواتف الأطفال لمدة ستة أشهر لمنع عمليات التحقق المتكررة من وسائل التواصل الاجتماعي.

ووقال: "هذه الدراسة هي حقًا نقطة انطلاق مبكرة لمسار الإثبات الذي من شأنه أن يعطينا سببًا للتصرف بطريقة أو بأخرى" ، مضيفًا أنه من السابق لأوانه تقديم توصية بناءً على هذه النتائج.

في الوقت الحالي ، سيحتاج الآباء إلى استخدام الفطرة السليمة حول وسائل التواصل الاجتماعي .

قال ستالي: "أعتقد أنه يعزز عدد الأشياء التي تتغير خلال فترة المراهقة المبكرة". "نميل جميعًا إلى قمع كل القلق الذي مررنا به خلال تلك الفترة ، ولكن كان هناك سبب أنه كان صعبًا ، لأن دماغك يتغير بطرق جذرية استعدادًا لمرحلة البلوغ. وتظهر هذه الدراسة أن هذا شيء يمكن قياسه جسديًا . "