حملات على الأسواق بقرى ومدن كفر الشيخ والتحفظ على 800 كيلو أسماك مملحة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، حملات على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلان بالاشتراك مع الجهات المعنية،بالاضافة لرؤساء الوحدات القروية، حملات على المحلات التجارية ومتابعة الأسواق بالقري، للاطمئنان على توافر كل السلع والوقوف على حركة البيع والشراء والتصدي للاحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، فضلاً عن التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات.

وأسفرت الحملات التموينية بالبرلس، بمتابعة وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، على الأسواق والمحال التجارية، عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملات التموينية على الأسواق، لضبط الأسعار، ومتابعة وضع الأسعار في أماكن واضحة.

وأسفرت الحملات على المحال التجارية والأسواق والمنافذ بدسوق، برئاسة السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، من تحرير 13 محضرًا متنوعًا منهم محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر تموين.

وقاد شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحال الجارية، والأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة، التحفظ على 800 كجم أسماك هارينج، بدون بيانات.

وأسفرت الحملات التموينية بقلين،بمتابعة فادى شميس، رئيس مركز ومدين قلين، عن تحرير 5 محاضر متنوعة للمخالفين من أصحاب المحال، وقاد ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملات التموينية على الاسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر منوعة للمخالفين من التجار.



متابعة الحملات بقلين



حملات تموينية بدسوق



متابعة الحملات بالبرلس



متابعة الحملات التموينية بسيدي سالم



حملات تموينية ببيلا