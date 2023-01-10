اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 يناير 2023 11:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

توزيع أقطان العوينات قصيرة التيلة بـ 56 مليون جنيه على شركات الغزل

الثلاثاء، 10 يناير 2023 08:00 ص
توزيع أقطان العوينات قصيرة التيلة بـ 56 مليون جنيه على شركات الغزل القطن قصير التيلة شرق العوينات
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، توزيع كميات الاقطان التي تم حلجها من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات على شركات الغزل خاصة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وشبين الكوم، وذلك بقية تبلغ نحو 56 مليون جنيه قيمة تكلفة زراعة الأقطان شرق العوينات .

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن الأقطان التي تم حلجها في محلج أبو تيج باسيوط تم نقلها بالفعل ،وتصل لنحو 17 ألف قنطار قطن ،حيث تبلغ قيمتها الفعلية نحو 80 مليون جنيه وفق الأسعار المتداولة في السوق ، لافتة أن شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان وافقت على قرار القابضة بتوزيع الأقطان على الشركات الشقيقة بسعر التكلفة ،لا سيما في ظل صعوبة استيراد اقطان قصيرة لتصنيع الغزول والخيوط السميكة .

وأوضحت المصادر، أن تيلة الأقطان الجديد الناتجة من تجربة شرق العوينات تصل لنحو 32 ملي قطن ناصع البياض وهو قطن مطلوب محليا وعالميا ، موضحة أن وجود بعض الشوائب في الأقطان نتيجة الجمع اليدوى لجزء كبير من المساحة ،بالإضافة للجمع بماكينات قديمة وترك القطن لفترة طويلة بدون جمع ؛مما عرضه للأتربة بجانب تخزين القطن وتركه قبل نقلة لمدة طويلة مما يستلزم اجراء عملية تنقية له فى شركات الغزل والنسيج  .

وأشارت المصادر، إلى إنه جار التجهيز لزراعة مساحات من نفس النوعية من الأقطان شرق العوينات تتراوح من 6 آلاف إلى 10 آلاف فدان ؛نظرا لنجاح التجربة وتحقيق إنتاجية تصل لنحو 10 قنطار للفدان .

 

 


القطن

الاقطان

شرق العوينات

القطن قصير التيلة

زراعة القطن

سعر القطن

سعر قنطار القطن



الموضوعات المتعلقة

التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات.. الموسم الجديد

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:00 ص

كل ما تريد معرفته عن نجاح زراعة القطن قصير التيلة فى 7 معلومات

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 08:00 ص

مصر تنجح فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات.. 10 قناطير متوسط إنتاجية الفدان الواحد.. ومصادر: 20 مليون جنيه أرباح زراعة 1250 فدانا رغم ارتفاع التكاليف وتوقعات بالتوسع فى الموسم الجديد بمناطق جديدة

الخميس، 08 ديسمبر 2022 02:49 م

انتهاء جنى الأقطان قصيرة التيلة بالعوينات والإنتاجية 10 قناطير للفدان

الخميس، 08 ديسمبر 2022 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة