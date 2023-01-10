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تحرير 35 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز فى سمالوط بالمنيا

الثلاثاء، 10 يناير 2023 11:43 ص
تحرير 35 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز فى سمالوط بالمنيا جانب من الحملات على المخابز
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، عن ضبط 35 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانونين حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وذلك استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق.

من جانبه، أوضح أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، أنه تم ضبط 35 مخالفة تموينية متنوعة، بالمرور على المخابز البلدية، بقريتي اسطال وبنى خالد، حيث تنوعت المخالفات بين (تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم بهدف البيع بالسوق السوداء – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين – خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – عدم الإعلان عن الأسعار).

 

 


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