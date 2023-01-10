المطارات المصرية استقبلت واردات بـ5 مليارات دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المطارات المصرية استقبلت واردات بقيمة 5 مليارات و337 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل مليار و252 مليون دولار واردات في شهر سبتمبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و85 مليون دولار.

وبلغت الواردات الإجمالية لمصر نحو 6.55 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 7.83 مليار دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت نسبته 16.4%.

وسجل ميناء السويس أكبر قيمة تراجع للواردات المصرية خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات التي استقبلها الميناء نحو 724 مليون و164 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل ملياري و141 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و417 مليون دولار، يليه ميناء الدخيلة وبلغت الواردات التي استقبلها نحو 3 ملايين و263 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل مليار و112 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و108 مليونات دولار.

وكان ميناء الإسكندرية في صدارة الموانئ التي شهدت خروج الصادرات خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية منه نحو مليار و691 مليون دولار، مرتفعة من مليار و32 مليون دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 659 مليون دولار، يليه الصادرات من ميناء السويس وبلغت قيمتها نحو 810 مليون و771 ألف دولار في سبتمبر الماضي، يليه المطارات بقيمة 475 مليونا و534 ألف دولار، ثم ميناء دمياط بنحو 193 مليون و755 ألف دولار.