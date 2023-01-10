اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 يناير 2023 01:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العالمية: لا نرى تهديدا مباشرا لأوروبا جراء تفشى كورونا فى الصين

الثلاثاء، 10 يناير 2023 05:00 م
الصحة العالمية: لا نرى تهديدا مباشرا لأوروبا جراء تفشى كورونا فى الصين مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج "إن المنظمة لا ترى تهديدا مباشرا للمنطقة الأوروبية جراء تفشي فيروس كورونا في الصين، لكن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات".
 
وأضاف كلوج - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه بناء على المعلومات التي تلقتها منظمة الصحة العالمية من الصين لم يكن هناك أي تهديد، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات التفصيلية والمنتظمة من الصين لمراقبة تطور الوضع.
 
وتعليقا على الشروط التي فرضتها بعض الدول بتقديم نتيجة اختبار  كورونا  سلبية للمسافرين من الصين،  قال كلوج "نحن نقر بأن عددا من الدول، بناء على المبدأ الوقائي، تنفذ بعض الإجراءات"، متابعا: "ليس من غير المعقول أن تتخذ الدول تدابير احترازية لحماية سكانها، بينما ننتظر معلومات أكثر تفصيلا يتم مشاركتها في قواعد البيانات المتاحة للجمهور، ويجب أن يكون أي إجراء على أساس علمي وغير تمييزي".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن "المنظمة قلقة بشأن الخطر على الحياة في الصين وسط انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، ونقص بيانات تفشي المرض من الحكومة الصينية". 
 
وأوضح أن المنظمة اجتمعت مؤخرا مع مسؤولين صينيين للتأكيد على أهمية مشاركة المزيد من التفاصيل حول قضايا كورونا بما في ذلك معدلات الاستشفاء والتسلسل الجيني حتى مع استمرار الوباء في الانحسار على مستوى العالم منذ أن بدأ في أواخر عام 2019.

الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى الصين

كورونا فى اوروبا

منظمة الصحة العالمية

المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية



الموضوعات المتعلقة

استشارى بالصحة العالمية: متحور كراكى شرس حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الإثنين، 09 يناير 2023 09:18 م

الصحة العالمية: الصيادلة بأمريكا وأوروبا أبلغوا عن عجز فى الباراسيتامول

السبت، 07 يناير 2023 07:00 م

الصحة العالمية: قدمنا 850 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا بمنطقة شرق المتوسط

السبت، 07 يناير 2023 05:49 م

القاهرة الإخبارية تبرز عودة جائحة كورونا وتعرض تقريرا حول مطالبة الصين للصحة العالمية بالحياد.. وخبراء: المتحور الجديد لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة.. ويؤكدون: مواقف الغرب تجاه بكين قائمة على خلفيات خاطئة

الجمعة، 06 يناير 2023 01:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة