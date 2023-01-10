الصحة العالمية: لا نرى تهديدا مباشرا لأوروبا جراء تفشى كورونا فى الصين

كتبت أمل علام

قال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج "إن المنظمة لا ترى تهديدا مباشرا للمنطقة الأوروبية جراء تفشي فيروس كورونا في الصين، لكن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات".

وأضاف كلوج - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه بناء على المعلومات التي تلقتها منظمة الصحة العالمية من الصين لم يكن هناك أي تهديد، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات التفصيلية والمنتظمة من الصين لمراقبة تطور الوضع.

وتعليقا على الشروط التي فرضتها بعض الدول بتقديم نتيجة اختبار كورونا سلبية للمسافرين من الصين، قال كلوج "نحن نقر بأن عددا من الدول، بناء على المبدأ الوقائي، تنفذ بعض الإجراءات"، متابعا: "ليس من غير المعقول أن تتخذ الدول تدابير احترازية لحماية سكانها، بينما ننتظر معلومات أكثر تفصيلا يتم مشاركتها في قواعد البيانات المتاحة للجمهور، ويجب أن يكون أي إجراء على أساس علمي وغير تمييزي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن "المنظمة قلقة بشأن الخطر على الحياة في الصين وسط انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، ونقص بيانات تفشي المرض من الحكومة الصينية".

وأوضح أن المنظمة اجتمعت مؤخرا مع مسؤولين صينيين للتأكيد على أهمية مشاركة المزيد من التفاصيل حول قضايا كورونا بما في ذلك معدلات الاستشفاء والتسلسل الجيني حتى مع استمرار الوباء في الانحسار على مستوى العالم منذ أن بدأ في أواخر عام 2019.