الداخلية تضبط عصابة تتاجر فى السيارات المحظور بيعها جمركيا

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الاتجار بالسيارات المحظور بيعها جمركياً فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط سيارة ملاكى "محظورة جمركياً" قيادة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافطة القاهرة) لعدم حمله رخصة تسيير، وما تبين أن اللوحات المُثبتة عليها خاصة بسيارة ملاكى أخرى، وما قرره قائد السيارة المضبوطة بإستعارتها من صديق له (مُحدد) يعمل فى مجال تجارة السيارات (مقيم بنطاق محافظة الجيزة) لاستقبال أحد أقاربه قادم من السفر ونفى علمه بكون اللوحات المثبتة على السيارة تخص سيارة أخرى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام و مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى الاتجار بالسيارات (المحظور بيعها جمركياً) باستخدام أوراق "مزورة" منسوب صدورها لعدد من الجهات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فـى هذا المجال وعُثر معهم على (أوراق ومجموعة من التفويضات "المزورة" - طابعة ليزر تستخدم فـى تزوير الكارنيهات) كما أرشدوا عن (عدد 25 سيارة) بحوزة 14 شخصا تم ضبطهم.