الجيزة تواصل جهود رفع آثار مياه الأمطار بشوارع العجوزة والدقى.. صور

كتبت – مرام محمد

واصلت محافظة الجيزة جهودها في إزالة آثار مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى من خلال التواجد الميدانى لفرق ومعدات شفط المياه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، واصل مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل والوحدات المحلية، جهود تجريد الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع الحجاز، ونادي الصيد، وثروت، ومنطقة بين السرايات، وشارع عبد الرحمن الرافعي، ومنطقة الصحفيين بحي العجوزة والدقي.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة إلى جانب تقسيم الأحياء والمراكز لقطاعات وتكليف مسئول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الأمطار.

ونوه أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار بالبؤر المتبقية وتمهيد الطرق لحركة سير المواطنين مع استمرار تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى من المحتمل أن تتعرض لتراكمات وسقوط للأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، مشددا بالمراجعة الدورية لحالة أعمدة الإنارة وتغطية أي كابلات ومصادر كهربائية وبالوعات صرف الأمطار حفاظا على السلامة العامة مع رفع حالة الاستعداد للتحرك الفوري لفرق الشفط.



رفع تجمعات المياه من شوارع الدقي والعجوزة



رفع تجمعات مياه الأمطار بأحياء الجيزة



رفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين