الأوقاف تطلق مبادرة لتبنى المواهب فى الدعوة والقرآن.. مليون جنيه مرحلة أولى

كتب على عبد الرحمن

أطلقت وزارة الأوقاف، المرحلة الأولى من مبادرة "اكتشاف"، وترصد لها مبلغ مليون جنيه لمرحلتها الأولى، لافتة إلى أن المبادرة تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتنمية المواهب ورعايتها، وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب فى مجالات الدعوة، والقرآن الكريم، والابتهال الديني، مع التأكيد على أنها ليست مجرد مسابقة عابرة إنما هى خطة مدروسة لرعاية المواهب والنوابغ.

وأوضحت وزارة الأوقاف ، أن مبادرة "اكتشاف" لتبنى المواهب والنوابغ فى مجال الدعوة والقرآن الكريم تضم أربعة أفرع هي:

الفرع الأول : الصوت الذهبى ، ويهدف إلى اكتشاف الأصوات شديدة التميز فى قراءة القرآن الكريم والابتهال الديني.

الفرع الثانى : القارئ الصغير ، لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن تحت سن 16 عامًا.

الفرع الثالث : الخطيب النابه ، ويهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الخطابية المتميزين فى الجانب الخطابى شكلًا ومضمونًا بشرط التمكن التام من ناصية اللغة العربية.

الفرع الرابع : الإمام المؤثر والواعظة المؤثرة ، ويعنى به الإمام الأكثر تأثيرًا فى محيطه الجغرافى من حيث اجتماع الناس حول علمه وثقتهم فيه ، ومشاركته الاجتماعية لهم ، أو تأثيره الإيجابى فى مواقع التواصل، وكذلك الواعظة المؤثرة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المبادرة ستبدأ على مستوى المديريات الإقليمية فى مرحلتها التمهيدية من خلال محكمين متخصصين فى كل فرع ، على أن تكثف جميع المديريات إعلانها عن ذلك على موقع المديرية وعبر إداراتها الفرعية ، كما يمكن التقدم للمبادرة مباشرة على الرابط التالى فى موعد أقصاه 31 يناير الجاري: https://forms.gle/iXDPF85P4B6i8xHq8