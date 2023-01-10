"ابدأ" شريك أساسى فى دعم وتطوير الصناعة بسوهاج

كتبت أسماء أمين

شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " في افتتاح المجمع الصناعي بغرب جرجا، بمحافظة سوهاج، وذلك خلال احتفالية افتتاح عدد المشروعات التنموية بسوهاج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث شهد الرئيس السيسى عبر الفيديو كونفرانس افتتاح 3 مصانع بالمجمع الصناعي بغرب جرجا تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، حيث أشار "مينا ويليم" عضو المبادرة الوطنية والمدير التنفيذى لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، إلى أنه تم التعاون مع وزارة "التجارة والصناعة"، و"هيئة التنمية الصناعية" لتقديم مختلف سبل الدعم لمصنع إنتاج "البلاستيك" ومصنع إنتاج "الأعلاف"، والذي تصل قدرته الإنتاجية إلى حوالى 5 أطنان فى الساعة.

كما قامت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات والتي تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناع المصرية "ابدأ" بتوقيع عقود شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج "الفوندي والأحذية الرياضية"، بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 ملايين جنيه، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 130 ألف زوج في العام، ومن المتوقع أن يتم التوسع ليصل الإنتاج إلى ما يقرب من 10 ملايين زوج فوندى فى العام، كمرحلة أولى.

وفي إطار"دعم الصناعة" - والذي يُعد أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية - تم التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لحل المشكلات الخاصة ببعض المناطق الصناعية في محافظة سوهاج، مثل منطقة "الكوثر"، و"غرب جرجا"، و"غرب طهطا"، وغيرهم، حيث تم الانتهاء من حل المشكلات الخاصة بحوالي 145 مصنع من المصانع التي تم رصدها والتي قدمت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة "ابدأ".

وفيما يخص مجمع غرب جرجا تم الانتهاء من إجراءات تخصيص 26 وحدة، كما تم توصيل عدادات الكهرباء للوحدات المخصصة، بالإضافة إلى تركيب طلمبات مياة لزيادة قوة ضغط المياة للمجمع، كما تم تركيب خطوط الإنتاج لعدد 6 مصانع.