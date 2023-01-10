إقامة مدرسة للغات ووحدة إطفاء ومراكز للشباب ووحدات صحية خلال مبادرة حياة كريمة بالمحلة

أقيم مساء اليوم باستاد بشبيش الرياضى بالوحدة المحلية لقرية بشبيش بمركز المحلة الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات حياة كريمة بنطاق الوحدة وشرح مشروعات المبادرة بالوحدة المحلية لقرية بشبيش وتوابعها (العتمانية والإنشا وأبو النجاة ومحلة القصب و لومانة).

بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية واللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة ومنسقى مبادرة حياة كريمة الدكتورة زينب سامى (بنطاق محافظة الغربية) والمهندسة رانيا رفعت (بنطاق مركز المحلة الكبرى) ووكلاء الوزارة بمحافظة الغربية المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة والمهندس عبدالقادر حراز، الإدارة المركزية لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالغربية وبمشاركة المكتب الفنى بمحافظة الغربية الدكتور عبد الوهاب الحضرى ومصطفى حتاتة وأهالى قرية بشبيش وتوابعها.

وخلال اللقاء تم إجراء العديد من الحوارات و المناقشات والإستماع لمطالب المواطنين وتم التأكيد لأهالى القرية أنه سيتم خلال أعمال المبادرة إقامة 11 مشروع تعليمى ( إحلال وتوسعة وإقامة) منها إقامة ثلاثة مدارس إبتدائية ورسمية للغات وأخرى ثانوية وثلاثة مدارس تطوير ورفع كفاءة و توسعة بقرية بشبيش وإنشاء مدرسة تعليم اساسى بقرية الإنشا ومدرسة تعليم اساسى بقرية أبو النجاة ومدرسة إعدادية بقرية لومانة وإحلال جزئى لمدرسة كامل أبو الخير الإبتدائية لعدد 14 فصل و إقامة مدرسة إعدادية بمحلة القصب بجانب المجمعات الخدمية والزراعية / البيطرية والموقف والسوق الحضارى بقرية بشبيش.

وفى نطاق قطاع الصحة سيتم إنشاء مركز طب الأسرة بقرية بشبيش ووحدات صحية بقرى أبو النجاة والإنشا وعلى صعيد الشباب والرياضة سيتم إنشاء مراكز شباب لومانة وبشبيش وأبو النجاة والإنشا والعتمانية وتأسيس وحدة للمطافى بالعتمانية هذا بجانب الخدمات الأساسية التى تقدمها المبادرة وهى: مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات الإتصالات والغاز الطبيعى والكهرباء.

يذكر أن المبادرة تهتم بمشروعات التنمية البشرية والتمكين الإقتصادى وإقامة مشروعات صغيرة وتدريب للشباب والسيدات وملتقيات توظيف بجانب القوافل الإجتماعية والصحية والبيطرية.

شارك فى الحضور الدكتور هانى مجاهد، مدير إدارة شرق المحلة التعليمية ومحمد راضى، مدير إدارة التضامن بمركز المحلة ونصر عريضة منطقة القوى العاملة بالمحلة وسلطان رمزى رئيس وحدة بشبيش.