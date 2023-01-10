آداب القاهرة: تصحيح نماذج إجابات امتحانات التيرم الأول بمجرد إنهاء الاختبار

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب ب جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالكلية، مؤكدا استئناف عقد الامتحانات بعد الانتهاء من إجازة أعياد الميلاد، حيث تعقد الامتحانات حضوريا بالكلية.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن طلاب الكلية انتهوا من أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من عدد من المواد والمقررات الدراسية ، مؤكدا أنه بمجرد الانتهاء من أداء الاختبار تبدأ الكنترولات أعمالها فى الرصد والتصحيح لنماذج الإجابة بشكل مباشر وأول بأول وذلك فى سبيل الانتهاء من اعتماد النتيجة وإعلانها للطلاب.

وأشار وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، إلى أن الجدول الزمنى المعلن لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالجامعات ، ينتهى يوم 24 يناير الجارى سواء بالنسبة لطلاب الليسانس أو الدراسات العليا أو برامج الدراسات المعتمدة.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بضرورة الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات بحيث لا يكون مطولا وبنسبة تتراوح بين 10% و 15%، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تحديد الكليات لمدة وزمن الامتحانات بها، ومرونة هذه المدة الزمنية وفقا لطبيعة الدراسة بكل كلية، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب.

ووجه الدكتور رئيس الجامعة، إلى تفعيل دور لجنة الممتحنين ومراعاة المنحنى الاعتدالي لنتائج الامتحان قبل إعلانها ، كما وجه بتشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أي مشكلة طارئة، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.