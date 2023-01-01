700 حريق فى بولندا ليلة رأس السنة بسبب الألعاب النارية

كتب- وكالات

تسببت الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة في إشعال 700 حريق، في أنحاء متفرقة من بولندا، إضافة لمقتل شخصين.

وحسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم خدمة الإطفاء الحكومية كارول كيرزكوفسكي، اليوم الأحد، لوكالات أنباء عالمية عدة، فقد لقي شخصين مصرعهما، ووقع نحو 700 حريق في بولندا بسبب الألعاب النارية بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال كيرزكوفسكي للصحفيين: "في ليلة رأس السنة الجديدة، تم تسجيل نحو 700 حريق بسبب الألعاب النارية، وفي أغلب الأحيان، كانت هناك حرائق في صناديق القمامة، والسيارات"، لافتا إلى أن 12 مركبة تضررت بسبب تلك الحرائق.

وأشار المتحدث باسم خدمة الإطفاء الحكومية البولندية إلى وفاة شخصين، وإصابة 7 آخرين بجروح نتيجة الحرائق.

وأوضح أنه تم استدعاء رجال الإطفاء أكثر من 1200 مرة عشية رأس السنة الجديدة، حيث تبين أن 149 من تلك الاستدعاءات كانت غير صحيحة.