7 نصائح للحفاظ على سيارتك من السرقة.. تعرف عليها

يتعرض الغالبية لحوادث فردية وسرقات لسيارتهم بأساليب مختلفة وأغلبها يعتمد على عنصر المفاجأة لذا يقدم لكم " اليوم السابع " مجموعة من النصائح الهامة لمنع سرقة سيارتك والحذر قدر الإمكان وهى كالاتى :

أولا: يجب التأكد قبل انطلاقك بالسيارة من اغلاق السنتر لوك للأبواب الأربعة وكن حذرا عند الوقوف فى الإشارات لأن التشكيلات العصابية تلجأ إلى اسلوب المفاجأة، ولابد من وجود جهاز انذار فى السيارة ومن الأفضل تركيبه لدى الوكيل حتى لا يتم العبث بالضفيرة الكهربائية الرئيسية عند كهربائى خارج التوكيل وتخرج السيارة من الضمان...ويفضل أيضا رفع حساسية جهاز الإنذار حتى يطلق صفارته لأقل حركة بجانب السيارة.

ثانيا: حاول قدر الإمكان استخدام قفل الدركسيون الذى يتم تركيبه وفكه بواسطة المفتاح والبعد عن قفل الدواسة الذى يتم فكه بمجرد الطرق عليه بمطرقة أو حقنه بماء نار خاصة فى الموديلات القديمة.

ثالثا: لا يترك مفتاح السيارة مع احد مهما كان.. فرغم أن مفاتيح السيارات الحديثة مشفرة وعند نسخ المفتاح لن تدور السيارة بمفتاح منسوخ الا أن ذلك المفتاح يمكن أن يفتح أبواب السيارة بشكل عادى وهو كفيل بتسهيل دخول السارق للسيارة ويمكنه فك أسفل علبة الدريكسيون وادارة السيارة من خلال الأسلاك.

كما أن ترك النسخة الاحتياطية مع البواب يزيد من خطر سرقة السيارة..لأن السارق يمكن أن يكون قريبا للبواب ويتتبع صاحب السيارة ليقوم بسرقتها أثناء تسوق صاحبها فى منطقة أخرى غير محل سكنه.

رابعا: لا يترك أشياء ثمينة مكشوفة داخل السيارة حتى لو كانت بسيطة لأن , وينبغى أيضا عدم وضع جرائد مثلا أو ما إلى ذلك داخل حقيبة بلاستيكية فى مكان ظاهر واذا كنت تسير فى طريق مزدحم وسمعت اى صوت او خبطة بجانب السيارة لا تنزل من السيارة أبدا فى نفس المكان ولكن يمكن عمل معاينة فى مكان أمن.

خامسا: لا تترك السيارة فى شارع جانبى أو هادئ ويجب قدر المستطاع ركنها بالقرب من المسكن بحيث تستطيع أن تطل عليها من حين لآخر...و لو سمعت صوت جهاز الإنذار يمكنك أن تطمئن عليها بسهولة..ومن الأفضل أن تقوم بركنها فى جراج يوجد عليه حارس.

سادسا: تحسبا لوقوع أى حادث سرقة يمكن شراء جهاز محمول بسعر بسيط لا يتعدى مائة جنية وشراء خط يوضع به ويتم تخبئته داخل مكان غير واضح كأسفل التابلوه أو أسفل الكنبة الخلفية بحيث اذا سرقت السيارة يمكنك أن تقوم بالتبليغ عن السيارة ليتم البحث عنها وتحديد مكانها بواسطة رقم الموبايل.

سابعا: لا تقف لأحد أيا كانت الظروف صباحا أو مساء واذا اضطرتك الظروف إلى اجراء أيه اصلاحات تخص كهرباء السيارة خارج التوكيل....توجه إلى أى كهربائى متخصص ولكن بعيدا عن محل السكن.