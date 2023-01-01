4 عادات للأكل لزيادة التمثيل الغذائى وتقليل الالتهابات المزمنة.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تعانى من الالتهاب فعليك أن تدرك أن ما تأكله يمكن أن يزيد المشكلة سوءًا، ويجب اتباع النظام الغذائي الصحيح لتقليل الآثار المؤلمة للالتهاب و خفض قيمة بروتين سي التفاعلي (CRP).، وفى السطور المقبلة سنوضح ما تريد معرفته عن بروتين سى والأطعمة التي يجب تناولها لتقليل الالتهاب، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

بروتين سي التفاعلي (CRP)

هو بروتينًا يتم إنتاجه في الكبد عندما يكون هناك التهاب في الجسم ، يمكن أن يشير إلى وجود كل من العدوى ومشكلات المناعة الذاتية المختلفة، ترتبط المستويات المرتفعة من بروتين سي التفاعلي أيضًا بمشاكل التمثيل الغذائي مثل السمنة في الجزء العلوي من الجسم ، وزيادة شحوم الدم ، وارتفاع ضغط الدم ، والجلوكوز غير الطبيعي ، وانخفاض HDL (المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الجيد") ، وإليك العادات الغذائية التي يمكن أن تساعد في خفض بروتين سي التفاعلي ، وبالتالي تقلل فرصك في مواجهة الآثار الجانبية المؤلمة للالتهاب.

1 - تناولي بانتظام المأكولات البحرية الغنية بأوميجا 3

للحفاظ على CRP الخاص بك تحت السيطرة هو تناول المأكولات البحرية مثل السلمون والماكريل والأنشوجة والرنجة، وكلها غنية بأحماض أوميجا 3، ومن المعروف أنها تقلل الالتهاب عن طريق تثبيط التفاعلات المؤيدة للالتهابات، لهذا السبب يوصى بإدراج المأكولات البحرية الغنية بالدهون في نظامك الغذائي مرتين في الأسبوع.

2 - استهلك الأطعمة النباتية الغنية بأوميجا 3

إذا لم تكن الأسماك الدهنية شيئًا ترغب في تناوله ، فستحتاج إلى تناول أطعمة أخرى غنية بالأوميجا 3 - في شكل أطعمة نباتية، تشمل بذور الشيا وبذور الكتان والجوز.

3 - تجنب الأطعمة المقلية



من الثابت أن الأطعمة المقلية يمكن أن تسبب الالتهاب، حيث يتم طهيها عادة في زيوت مهدرجة جزئيًا ويمكن أن تؤدي درجة الحرارة المرتفعة للقلي إلى زيادة محتواها من الدهون غير المشبعة، ترتبط الدهون المتحولة بزيادة الكوليسترول الضار LDL وخفض الكوليسترول HDL ، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب."

وجد باحثون من كلية ماونت سيناي للطب أن التقليل من الأطعمة المقلية لا يمكن أن يقلل الالتهاب فحسب ، بل يحسن أيضًا نظام الدفاع في الجسم.

4 - تناول المزيد من الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات مليئة بمجموعة من العناصر الغذائية - الألياف والمغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والأنثوسيانين والبيتا كاروتين والليكوبين - وكلها تعمل معًا لمكافحة الالتهاب، نظرًا لأنه لا توجد فاكهة أو خضروات واحدة تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي تتناولها ، فمن المهم الحصول على مجموعة متنوعة في نظامك الغذائي لزيادة مدخولك إلى الحد الأقصى.