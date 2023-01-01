259 مليونا و 444 ألف جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة

كتب - أحمد يعقوب

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر ديسمبر الماضي 29 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 3 ألاف و 673 طرد بوزن إجمالي 733 طن 357 كيلوجرام ، تم الإفراج عن37 شـهادة سحب جزئية بعدد 19 ألف و 421 طرد بوزن إجمالي 4031 طـن و 239 كيلو جرام .

وبلغ إجمالي الضرائب و الرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر ديسمبر الماضي 21 مليون و 284 ألف جنيهاً وإجمالي الغرامات 371 ألف جنيه .

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة 228 مليون 452 ألف 694 جنيهاً وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعيـة والمهن الحرة المحصلة 2 مليون 736 ألف جنيهاً والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 1 مليون و 368 ألف جنيه .

وبلغ إجمالي رسم الموارد المالية للدولة والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة لشهر ديسمبر 5 مليون و 218 ألف جنيه.

وخلال شهر ديسمبر 2022 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 9 مليون و 455 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر ديسمبر الماضى نحو 259 مليون و444 ألف جنيه .