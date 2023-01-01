كتب أحمد إسماعيل

عقب إحالة المتهم فى قضية مذبحة " مزرعة الريف الأوروبى "، والتي راح ضحيتها 5 أشخاص لفضيله مفتي الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى بالاعدام، تصدر غداً الأحد الدائرة 25 جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عوض الله، حكمها في القضية وترصد "اليوم السابع" 10 معلومات كشفتها تحقيقات النيابة العامة بمذبحة مزرعة الريف الأوروبى.

كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم بارتكاب جريمة مذبحة مزرعة الريف الأوروبى بمدينة الشيخ زايد، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأصدرت بيانًا تفصيليًا بشأن تحقيقاتها فى ملابسات الواقعة، والتى راح ضحيتها مزارع وابنتيه وحفيديه.

وتضمن بيان النيابة 10 معلومات هامة متعلقة بالقضية وجاءت كالتالي:

النيابة العامة تحيل المتهم بقتل 5 فى قضية "الريف الأوروبي" للمحاكمة الجنائية العاجلة

المتهم يعترف أمام النيابة ويروى تفاصيل تنفيذ الجريمة.

الطب الشرعى يحدد المادة المخدرة المستخدمة فى تخدير الضحايا.

النيابة تكلف الأدلة الجنائية برفع الآثار الموجودة بمسرح الجريمة.

النيابة تحرز سكين الجريمة: وتؤكد: إصابات القتلى ما بين ذبحية وطعنية.

التحريات: المتهم بمذبحة الريف الأوروبى كان يشارك القتلى العمل ويقيم معهم

النيابة العامة تكشف السبب الحقيقى لجريمة الريف الأوروبي.. حاول التعدى على المجنى عليها.

المتهم أمام النيابة: الأب رفض زواجى من ابنته فخططت للاعتداء عليها.

تحقيقات النيابة تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة على "التواصل الاجتماعي" حول علاقة المتهم بإحدى المجنى عليهما.

النيابة العامة تحذر من الخوض فى ملابسات جريمة الريف الأوروبى أو غيرها.. وتشدد على ضرورة الالتزام ببياناتها الرسمية.