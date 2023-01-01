وليد البحيرى عميدا لكلية الآداب بكفر الشيخ لفترة ثانية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن صدور قرار جمهوري رقم 621 لسنة 2022م، بتعيين الدكتور وليد شوقي إسماعيل البحيري، عميداً لكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، لفترة ثانية لمدة 3 سنوات.

ويُذكر أن الدكتور وليد البحيري، حصل على ليسانس الآداب جامعة طنطا، قسم الآثار، كما حصل على درجة الماجستير عام 2002م، ونال درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية من جامعة طنطا، عام 2006م.

عين «البحيري»، مدرسا بقسم الآثار بكلية الآداب في 2009م، ثم تدرج في المناصب حيث حصل على درجة أستاذًا مساعدًا في عام 2011م، ونال درجة الأستاذية في عام 2016م، وشغل منصب مدير مركز الخدمة العامة بكلية الآداب عام 2012م.

ثم وكيلا لكلية الآداب لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا في عام 2017م، إلى أن صدر قرارًا جمهوريًا بتعيينه عميدًا لكلية الآداب في أغسطس 2019م، وجرى تجديد الثقة لفترة ثانية بموجب القرار الجمهوري المتقدم.

والدكتور وليد البحيري، مشهود له بالكفاءة والنزاهة بين زملائه، كما حقق العديد من الإنجازات غير مسبوقة داخل الكلية، الأمر الذي جعل من كلية الآداب رائدة بين كليات الجامعة خلال فترة زمنية قصيرة مما يؤكد الإدارة الجيدة والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة.