وصول 14 طبيبا من 4 جامعات مصرية لمستشفى العريش للكشف وإجراء العمليات بالمجان

شمال سيناء ـ محمد حسين

وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

أعلن الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية والتي تشمل، جراحة مخ وأعصاب الدكتورة هند مدحت مغربي والدكتور باسم إسماعيل موسي، وجراحة قلب وصدر الدكتور اسامه صابر عبد العليم والدكتور تامر سالم محمد، وجراحة عامة الدكتور مرسي محمد مرسي والدكتور وليد احمد عبد الهادي، وتخدير الدكتور محمد علي الغزالي، وعظام الدكتور أحمد صلاح الدين عثمان والدكتور سعد احمد سعد، واشعة الدكتور انور شفيع انور وعيون الدكتور خالد علي عبد العال وطب أورام الدكتورة داليا حمودة الصادق، و تجميل الدكتور احمد محمد علي، وجهاز هضمي و كبد الدكتورة زينب حلمي السيد.

وأشار مدير الصحة بشمال سيناء، إلى أنه يقوم الأطباء بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتي الجمعة المقبلة، لافتا إلى أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مؤكدا استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.