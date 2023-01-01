اليوم السابع
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وزير العدل الفلسطيني يبحث مع السفير المصري لدى رام الله دعم قطاع العدالة

الأحد، 01 يناير 2023 05:27 م
وزير العدل الفلسطيني يبحث مع السفير المصري لدى رام الله دعم قطاع العدالة سفير مصر لدى رام الله يلتقى وزير العدل الفلسطيني
كتب: أحمد جمعة

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التقى وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية مصر لدى فلسطين إيهاب سليمان، وذلك في إطار تنسيق الجهود الرامية لدعم قطاع العدالة في دولة فلسطين، بحضور وكيل وزارة العدل المستشار أحمد ذبالح والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية عبد الناصر دراغمة ومدير عام ديوان الوزير، محمد كوسا ومدير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، لينا الشلالدة.

وثمن وزير العدل الفلسطيني – بحسب بيان صحفي - موقف جمهورية مصر اتجاه القضية الفلسطينية ودورها الدائم في الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني، قائلاً: إن قطاع العدالة في فلسطين يواجه العديد من التحديات التي يفرضها الاحتلال من خلال الإجراءات والممارسات التي يطبقها على ارض الواقع الأمر، الذي من شانه أن يعيق عمل مؤسسات قطاع العدالة بشكل عام مما ينعكس على خدمة المواطن الفلسطيني بالشكل المطلوب والأمثل.

وأشاد الشلالدة، بالتطور القانوني والقضائي في جمهورية مصر العربية والممارسات الفضلى، التي تمارسها جمهورية مصر في الشأن القانوني والقضائي، حيث رحب معاليه في بحث افاق التعاون بين دولة فلسطين وجمهورية مصر فيما يخص تبادل الخبرات المتعلقة بالوصول الى العدالة.

من جهته، شكر السفير إيهاب سليمان في نهاية اللقاء وزير العدل  على حسن الاستقبال وثمن الجهود التي تبذلها وزارة العدل وقطاع العدالة في خدمة المواطن الفلسطيني، مضيفاً أن مصر على استعداد لتقديم الخبرة والتجربة لمؤسسات قطاع العدالة في دولة فلسطين.

 

 

 


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