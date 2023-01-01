وزير الرى ومحافظ قنا يتفقدان قناطر نجع حمادى الجديدة.. صور

قنا- صابر سعيد

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا قناطر نجع حمادي الجديدة، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة التي تجري بالأهوسة الملاحية والمفيض، رافقهما المهندس فتحي رضوان، رئيس قطاع التوسع الافقي بالوزارة، والمهندس عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبري، والمهندس كمال محمود، وكيل وزارة الري بقنا، والمهندس عصام محمد، مدير عام الإدارة العامة لقناطر نجع حمادى الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمعا سويلم والداودي، إلى شرح تفصيلى من مدير القناطر حول مكونات القناطر، وآلية عملها، وأعمال الصيانة التي تتطلبها وحدات القناطر، ووجه وزير الري بعمل حصر للمعدات والبوابات التي تحتاج إلي صيانة، لإتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانتها بأفضل شكل ممكن، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا علي مراجعة كافة المنشآت المائية الكبري علي نهر النيل، بدءا من السد العالي مرورا بخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادي وأسيوط ، وصولا إلي المنشآت المائية بالدلتا ومناطق المصب.

وعقد وزير الري ومحافظ قنا، اجتماعا مع العاملين بإدارات الري المختلفة ، قدم " سويلم " خلاله ، الشكر لمحافظ قنا ومسئولي الري بالمحافظة علي ما يبذلونه من جهود حثيثة في متابعة عمل المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات الري المختلفة، ثم استعرض سياسة عمل الوزارة، وأبرز الملفات التي تحوز علي اهتمامات وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية والمستقبلية، وأبرزها المشروعات القومية، كما استمع وزير الري لعدد من المطالب والمقترحات والاستفسارات التي قدمها العاملون بالإدارات المختلفة لتحسين مستوي العمل، ووعدهم بدراسة تلك المطالب والمقترحات، ووضعها موضع التنفيذ حال التوافق عليها.

ورحب محافظ قنا بالدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في زيارته الأولي لمحافظة قنا، مشيرا إلي أن قطاع الري يشهد العديد من المشروعات داخل المحافظة، يأتي في مقدمتها " المشروع القومي لتبطين الترع " والذي يتم تنفيذه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث أوضح أنه يجري تبطين 128 ترعة ومصرف بمختلف قرى المحافظة تخدم مساحة 123 ألف و 643 فدان، بإجمالى أطوال 450 كم بتكلفة مالية تصل إلى مليار و 876 مليون جنيه، لافتا إلي أنه حتى الآن تم تبطين 310 كم بنسبة 55 % من إجمالى المستهدف.

وتابع الداودي، أن مشروع تبطين الترع والمصارف من أفضل المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وذلك لما له من آثار ايجابية على خطط التنمية المستدامة حيث يساهم المشروع فى توفير كمية كبيرة جدا من المياه المهدرة، والحفاظ على سلامة المواطنين من إشغال الطرق بمخلفات التطهير، وتوفير الميزانية الدورية للتطهير، ونظافة مياه ري المحاصيل وسلامتها من التلوث.

يُذكر أن قناطر نجع حمادى الجديدة تم إنشائها عام 2008 وتضخ 220 مليون م3 مكعب مياه يوميا وهى تتكون من عدد 2 هويس ملاحى من الدرجة الأًولى بعرض 17م وطول 160م لكل منهما و مفيض يضم 7 بوابات عرض كل منها 17 م ومحطة توليد كهرباء بطاقة 64 ميجا وات بالإضافة إلى كوبرى حمولة 70 طن.



وزير الرى ومحافظ قنا يتفقدان قناطر نجع حمادي (1)



وزير الرى ومحافظ قنا يتفقدان قناطر نجع حمادي (2)



وزير الرى ومحافظ قنا يتفقدان قناطر نجع حمادي (3)



وزير الرى ومحافظ قنا يتفقدان قناطر نجع حمادي (4)