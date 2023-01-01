وزيرة التضامن تعلن انطلاق المعرض العربى للأسر المنتجة 5 يناير

كتب ـ مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تفاصيل المعرض العربى للأسر المنتجة ، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، وجامعة الدول العربية، لافتة إلى أن المعرض سيتم تنظيمه فى الفترة من 5 إلى 11 يناير على مساحة 4 آلاف متر بقصر القبة وبمشاركة 150 عارضا وأيضا بمشاركة العديد من الوزارات والمجلس القومى للمرأة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، على دعم العارضين وأيضا العمل على التمكين الاقتصادى للأسر والمرأة المعيلة، وأن هناك 12 دولة ستكون مشاركة فى المعرض إلى جانب وزراء مشاركين من عدة دول مثل الأردن، قطر، الإمارات، فلسطين، السودان، اليمن، كما أن المعرض سيشهد تبادلا تجاريا وثقافيا.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية تحت شعار " ديارنا للتراث المصري "، فى سوق المرفأ بإمارة دبي، نوفمبر الماضي، لعرض منتجات الأسر المنتجة المصرية، رفقة حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع بالإمارات، والذى امتد لنحو 3 أيام، من 17 إلى 19 نوفمبر 2022.

وجاءت مشاركة الأسر المصرية والإماراتية المنتجة فى المعرض، فى إطار دور مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التابع لجامعة الدول العربية وجهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى تعميق العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية ودعم الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية وتبادل الخبرات ومنح الأسر المنتجة الفرصة للاطلاع على أفضل التجارب لدولتى مصر والإمارات، والتعريف بنوعية المنتجات والسلع والمشاريع المتميزة، والاستفادة من تلك التجارب فى تطوير المشاريع متناهية الصغر، وذلك من منطلق الحرص على مد شبكات الأمان الاجتماعى وتمكين الأسر الأولى بالرعاية وتوثيق العلاقات وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين.

وتم تخصيص 12 محلاً فى سوق المرفأ لاستضافة المعرض، حيث تتنوع المنتجات المعروضة لتشمل: العطور والدخون، والملابس والأزياء، وأعمال الكريستال والخزف، الصناعات اليدوية، والمنتجات الغذائية.

ويأتى الافتتاح ضمن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى، لتطوير قطاع الأسر المنتجة التابع للوزارة، والتوسع فى إقامة وتنظيم المعارض الداخلية والخارجية التى تعد من أهم آليات تسويق إنتاج تلك الأسر حيث يعد معرض ديارنا للتراث المصرى فى دبي، المعرض الأول الدائم للمنتجات المصرية بالخارج، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة 12 مساءً.

كما يعد معرض ديارنا أقدم المعارض المخصصة لمنتجات الحرف اليدوية، حيث يسعى للحفاظ على الفنون التراثية المصرية، وتدعم وزارة التضامن الاجتماعي، أكثر من 1000 عارض بجميع أنحاء مصر، للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، وبما يمكنهم من فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم خاصة أن السوق الإماراتية تعد من أهم أسواق المشرق العربى وتتميز بأنها مقصد سياحى عالمي.