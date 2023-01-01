هيئة الاستثمار تبحث سبل عقد شراكات استثمارية بين مجتمعي الأعمال في مصر وإمارة الفجيرة

كتب محمد أسعد

بحث حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار عماد حفناوي مستشار حكومة الفجيرة لشؤون المناطق الحرة والأفشور، فرص عقد شراكات استثمارية بين مجتمعي الأعمال في مصر وإمارة الفجيرة، خاصة في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

واتفق حسام هيبة، والمستشار عماد حفناوي، على إقامة فاعليات مُشتركة لتطوير أدوات وآليات التحكيم التجاري الدولي وإعداد دورات تدريبية وتوعوية للعاملين بمجال الاستثمار، لتعريفهم بتطورات التحكيم الدولي عالميًا، خاصة مع ما يُستحدث من أنشطة وممارسات جعلت قدرة الدول على حل النزاعات الاستثمارية ركن أساسي في قياس قدراتها التنافسية وجاذبية بيئة الاستثمار الخاصة بها.