هل ترغب فى إجراء عملية تصحيح النظر؟.. اعرف أفضل وقت

كتبت فاطمة ياسر

هل ترغب في إجراء عملية تصحيح الإبصار للتخلص من ضعف النظر ؟.. إذا عليك التعرف علي أفضل وقت لإجراء هذه العملية، ويقدم ذلك موقع "ALL ABOUT VISION".

أفضل توقيت لإجراء جراحة تصحيح الإبصار، يعتمد في البداية علي تحديد بعض الحيل، ومنها:

-سمك القرنية يجب أن يكون طبيعيًا، وفي حالة أنها مصابة بالقرنية المخروطية، التي تعرضك إلي الإنتفاخ وتزيد من خطر حدوث مضاعفات بعد الجراحة، وتتسبب في الإصابة بجفاف والتهاب العين، ولذا يجب الكشف عن صحية القرنية.

-الحساسية الموسمية أي الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بحساسية العين يجب عليهم توخي الحذر، لأنها تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات من خلال فرك العين بعد إجراء الليزك.

وأوضح التقرير، أنه يجب توخي الحذر عند إجراء عملية تصحيح الإبصار والسفر، لأنه يجب عدم الذهاب إلى السفر إلا بعد قضاء فترة زمنية تصل إلى أسبوع للتأكد من عدم وصول أي قطرات ماء إلى العين لمدة تصل إلى أسبوعين، لذا إذا كنت ترغب في قضاء صيف بلا نظارات فيمكنك إجراء الجراحة في الربيع.

وأضاف التقرير، أنه لا يجب القيام بإجراء عملية تصحيح الإبصار قبل 18 عامًا، للبدء في إجراء جراحة الليزك، إلا في بعض الحالات النادرة.

فإذا كنت ترغب في إجراء عملية تصحيح الإبصار قبل الزواج فيكون قبل الحفل بشهر حتي تتعافي بشكل كامل، وتكون مستعد للحفل.

وعليك التعرف أن الطقس البارد يؤثر في نتائج جراحة الليزك، مما يجعل الأطباء يعتمدون على أجهزة لقياس الرطوبة في غرفة الجراحة، لأن ظروف الطقس القاسية قد تسهم في إجراء عملية إضافية لتصحيح الإبصار تُعرف باسم إعادة المعالجة الانكسارية.