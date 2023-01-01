هطول أمطار غزيرة ببلطيم ومحافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الاستعدادات.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينتا مصيف بلطيم وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، هطول أمطار مابين متوسطة وغزيرة، وانتشرت معدات مجلس المدنيتين لرفع مياه الأمطار من الشوارع بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها..

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على رفع مياه الامطار، من شواطئ المصيف، ومن الشوارع، ومن جميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، موجهاً باستمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات و صفايات المطر والتنبيه علي استمرار العمل على مدار الساعة، والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة يبلطيم، رفع تجمعات مياه الأمطار بكل الشوارع والميادين، ومحيط المدارس ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية، وتسليك صفايات الأمطار بشكل عام ، والتشديد على صيانة كشافات الإنارة العامة بكافة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.



استمرار-رفع-مياه-الامطار-ببلطيم



جانب-من-رفع-مياه-الامطار



جانب-من-رفع-مياه-الامطار-ببلطيم



جهود-مستمرة-لرفع-مياه-الامطار



رفع-مياه-الامطار-ببلطيم



رفع-مياه-الامطار-بشاطئ-الزهراء