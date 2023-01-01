نوة "رأس السنة".. هطول أمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل، هطول أمطار متوسطة شرق الإسكندرية، فى إطار ما تتعرض له المحافظة من نوة "رأس السنة".

يأتى ذلك فى ظل التوقعات بهطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة، بنسبة حدث 40% تقريبا.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف على مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدى إلى إعاقة جريان المياه فى بعض المناطق. بالإضافة إلى العبء الذى تواجهه شبكة الصرف الصحى فى المناطق غير المرصوفة وتتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق.

وأكد على حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحى بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التى يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور انتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل على إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأشار إلى أن الشركة تستعد قبل بدء النوة بـ 24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بانتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحى و20 سيارة من الأحياء و8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادى الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال.