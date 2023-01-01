اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 يناير 2023 09:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نوة رأس السنة.. توقعات باستمرار هطول الأمطار غدا بنسبة 60% على الإسكندرية

الأحد، 01 يناير 2023 09:00 م
نوة رأس السنة.. توقعات باستمرار هطول الأمطار غدا بنسبة 60% على الإسكندرية أمطار الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة الإسكندرية، فى الأيام الحالية نوة "رأس السنة"، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة غدا الاثنين أمطارًا تبدأ خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون غزيرة فى نهاية اليوم بنسبة 60% تقريبا.

من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، عن اتخاذ عدة إجراءات فى إطار ما تتعرض له المحافظة من هطول أمطار فى نوة "رأس السنة"، وأكدت الشركة على تخفيض مناسيب البيارات بالمحطات لاستيعاب كميات الأمطار الواردة اليها، والتنسيق مع الرى ومتابعة مناسيب المصارف، مع استمرار عمل غرفة عمليات الشركة على مدار اليوم لاستقبال شكاوى من المواطنين، والمرور على المناطق التى شهدت سقوط أمطار لرصد أى تجمع مياه قبل الإبلاغ عنها والتعامل معها، وكذلك تكثيف اعمال التطهير قبل واثناء وبعد الأمطار لرفع المخلفات التى تجرفها مياه الأمطار للشنايش، مع استمرار تمركز السيارات والمعدات فى المناطق الساخنة للاستعداد للتعامل مع أى تجمع مياه، وتطهير البيارات فور توقف الأمطار.

وشهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار متوسطة وسط وشرق الإسكندرية، وذلك فى إطار ما تتعرض له المحافظة من نوة رأس السنة، حيث شهدت الإسكندرية منذ قليل هطول الأمطار بشكل متقطع شرقا ثم امتدت إلى وسط الإسكندرية.

من جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن الإسكندرية شهدت أمطارا استمرت حتى صباح اليوم تفاوتت من خفيفة إلى متوسطة.

وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى من منظومة فصل مياه الأمطار التى دعمتها الدولة بمناطق الشاطبى وكليوباترا ولوران فى استيعاب كميات الأمطار الغزيرة وتقليل العبء عن شبكة الصرف الصحى فى تلك المناطق، وعدم رصد أى تجمع لمياه الامطار بالمناطق التى شهدت سقوط امطار.

وأكد نافع على استمرار فرق الصيانة والشبكات فى أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بجميع مناطق الإسكندرية، وناشد المواطنين الإبلاغ عن أى تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رسائل صفحة الشركة على موقع الفيس بوك.

وأكد " نافع " على أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف على مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدى إلى إعاقة جريان المياه فى بعض المناطق. بالإضافة إلى العبء الذى تواجهه شبكة الصرف الصحى فى المناطق غير المرصوفة وتتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق.

وأكد حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحى بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التى يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور انتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل على إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.

 


الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الأحد 1/1/2023 فى مصر

الأحد، 01 يناير 2023 12:00 ص

كلام فى التريند.. رونالدو في صدارة الأكثر بحثا بعد انتقاله رسميا للنصر السعودي.. وعمرو دياب "سينجل" احتفالا بالعام الجديد.. سعد لمجرد يدخل القائمة بعد حفله في شرم الشيخ.. واهتمام كبير بأسعار الذهب وحالة الطقس

السبت، 31 ديسمبر 2022 05:30 م

الطقس البارد لم يمنع مئات "بابا نويل" من ركوب الأمواج قبالة سواحل فلوريدا.. صور

السبت، 31 ديسمبر 2022 03:00 م

استقرار فى حالة الطقس بعد يوم من الأمطار الغزيرة بالإسكندرية.. صور

السبت، 31 ديسمبر 2022 01:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة