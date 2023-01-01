نوة رأس السنة.. توقعات باستمرار هطول الأمطار غدا بنسبة 60% على الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، فى الأيام الحالية نوة "رأس السنة"، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة غدا الاثنين أمطارًا تبدأ خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون غزيرة فى نهاية اليوم بنسبة 60% تقريبا.

من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، عن اتخاذ عدة إجراءات فى إطار ما تتعرض له المحافظة من هطول أمطار فى نوة "رأس السنة"، وأكدت الشركة على تخفيض مناسيب البيارات بالمحطات لاستيعاب كميات الأمطار الواردة اليها، والتنسيق مع الرى ومتابعة مناسيب المصارف، مع استمرار عمل غرفة عمليات الشركة على مدار اليوم لاستقبال شكاوى من المواطنين، والمرور على المناطق التى شهدت سقوط أمطار لرصد أى تجمع مياه قبل الإبلاغ عنها والتعامل معها، وكذلك تكثيف اعمال التطهير قبل واثناء وبعد الأمطار لرفع المخلفات التى تجرفها مياه الأمطار للشنايش، مع استمرار تمركز السيارات والمعدات فى المناطق الساخنة للاستعداد للتعامل مع أى تجمع مياه، وتطهير البيارات فور توقف الأمطار.

وشهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار متوسطة وسط وشرق الإسكندرية، وذلك فى إطار ما تتعرض له المحافظة من نوة رأس السنة، حيث شهدت الإسكندرية منذ قليل هطول الأمطار بشكل متقطع شرقا ثم امتدت إلى وسط الإسكندرية.

من جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن الإسكندرية شهدت أمطارا استمرت حتى صباح اليوم تفاوتت من خفيفة إلى متوسطة.

وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى من منظومة فصل مياه الأمطار التى دعمتها الدولة بمناطق الشاطبى وكليوباترا ولوران فى استيعاب كميات الأمطار الغزيرة وتقليل العبء عن شبكة الصرف الصحى فى تلك المناطق، وعدم رصد أى تجمع لمياه الامطار بالمناطق التى شهدت سقوط امطار.

وأكد نافع على استمرار فرق الصيانة والشبكات فى أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بجميع مناطق الإسكندرية، وناشد المواطنين الإبلاغ عن أى تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رسائل صفحة الشركة على موقع الفيس بوك.

وأكد " نافع " على أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف على مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدى إلى إعاقة جريان المياه فى بعض المناطق. بالإضافة إلى العبء الذى تواجهه شبكة الصرف الصحى فى المناطق غير المرصوفة وتتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق.

وأكد حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحى بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التى يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور انتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل على إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.