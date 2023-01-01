نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد الامتحانات بكلية علوم ذوى الهمم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2022/2023 م بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل.

واطمأن الدكتور عاطف حسين، خلال الجولة، على اللجان وسير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، كما أجرى حوارات ودية مع أبنائه الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بتجهيزات الكلية للامتحانات وتجهيزات الكنترولات، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الإمتحانات.

جدير بالذكر أن الجولات التفقدية للامتحانات تأتى فى إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، وفقا لاستراتيجية جامعة الزقازيق لعمليةُ بناءِ وتطوير عقول طلابها وما تتضمنه من مختلف النواحى الأكاديمية والتدريبية والامتحانية.