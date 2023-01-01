مياه كفرالشيخ: تركيب 75 ألف قطعة موفرة و33 ألف عداد مسبق الدفع

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء مهندس حسن عبد الغنى، القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ، عن تركيب نحو 75 ألفا و 487 قطعة موفرة لمياه الشرب منذ عام 2019 ، و33 ألف عداد مسبق الدفع منذ سنة 2018 ، وتم تركيب 14 ألف عداد منهم خلال سنة 2022 بالمحافظة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، ووزارة التنمية المحلية؛ لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة (المساجد الأهلية – الكنائس) بجميع محافظات الجمهورية.

وقال إن الشركة قامت بتركيب تلك القطع الموفره و عدادات مسبقه الدفع بمختلف مناطق المحافظة منذ نهاية عام20، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها المحافظة، ومديرية الأوقاف بكفر الشيخ، والكنائس، كما تقوم الشركة أيضًا بعمل الصيانة اللازمة لها، للحفاظ عليها من التلف والسرقة.

وأشار إلى أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، والتي من أهمها القطع الموفرة لاستهلاك المياه، ونشر الوعي المائي.