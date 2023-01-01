اليوم السابع
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موسكو: الجيش الروسي سيشارك في 8 مناورات دولية خلال عام 2023

الأحد، 01 يناير 2023 01:18 م
موسكو: الجيش الروسي سيشارك في 8 مناورات دولية خلال عام 2023 الجيش الروسى
أ ش أ

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أكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية، مشاركة القوات البرية بالجيش الروسي في 8 مناورات دولية في ساحات التدريب العسكرية الروسية في عام 2023.

وقال المصدر - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إنه تم الاتفاق على تنظيم 8 مناورات عسكرية دولية على ساحات التدريب العسكرية الروسية عام 2023 ، منوها بأت المناورات هي : (الروسية - الهندية) إيندرا 2023، والتدريبات المشتركة للقيادات والأركان العسكرية لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون "مهمة السلام - 2023، والمناورات العسكرية (الروسية - اللاوسية المشتركة) ، والمناورات العسكرية (الروسية - الباكستانية المشتركة) الصداقة 2023، والمناورات العسكرية (الروسية - الجزائرية المشتركة)، ومناورات مشتركة لوحدات قوات الرد السريع الجماعية لمنطقة آسيا الوسطى (الحدود 2023)، والتدريبات (الروسية المنغولية المشتركة) سيلينجا 2023، والمناورات العسكرية (الروسية -الفيتنامية المشتركة).

وأضاف المصدر أن الجيش الروسي سيشارك أيضا في تدريبات فرق حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (الأخوة الراسخة 2023) والتي ستقام على أراضي أرمينيا.

 


الجيش الروسى

روسيا

ترتيب الجيش الروسي

تدريبات الجيش الروسي

الحرب الروسية الاوكرانية



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