موسكو: الجيش الروسي سيشارك في 8 مناورات دولية خلال عام 2023

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أكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية، مشاركة القوات البرية بالجيش الروسي في 8 مناورات دولية في ساحات التدريب العسكرية الروسية في عام 2023.

وقال المصدر - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - إنه تم الاتفاق على تنظيم 8 مناورات عسكرية دولية على ساحات التدريب العسكرية الروسية عام 2023 ، منوها بأت المناورات هي : (الروسية - الهندية) إيندرا 2023، والتدريبات المشتركة للقيادات والأركان العسكرية لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون "مهمة السلام - 2023، والمناورات العسكرية (الروسية - اللاوسية المشتركة) ، والمناورات العسكرية (الروسية - الباكستانية المشتركة) الصداقة 2023، والمناورات العسكرية (الروسية - الجزائرية المشتركة)، ومناورات مشتركة لوحدات قوات الرد السريع الجماعية لمنطقة آسيا الوسطى (الحدود 2023)، والتدريبات (الروسية المنغولية المشتركة) سيلينجا 2023، والمناورات العسكرية (الروسية -الفيتنامية المشتركة).

وأضاف المصدر أن الجيش الروسي سيشارك أيضا في تدريبات فرق حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (الأخوة الراسخة 2023) والتي ستقام على أراضي أرمينيا.