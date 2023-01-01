منافذ متحركة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع في جنوب سيناء بسعر مخفض

جنوب سيناء _ ياسر عامر

بناء على التنسيق والتعاون المثمر بين مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تمت الاستجابة الفورية بتوفير عدد 10 سيارات، بواقع 4 سيارات مرسيدس حمولة 20 طنا و6 سيارات شيفروليه حمولة 1.5 طن ثلاجة محملة بأصناف السلع الغذائية (جافة/ مجمدات) لتلبية احتياجات ومطالب أهالى جنوب سيناء، حيث يتم توفيرها كمرحلة أولى تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 يناير، وذلك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا من أمام ديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وباقى مدن المحافظة يتم التحرك اليومى للعربات الشيفروليه حمولة 1.5 طن من الساعة السابعة صباحا إلى قرى ومدن المحافظة والبيع حتى الساعة الثالثة عصرا بكل مدينة، على أن يتم استعواض السلع الغذائية المباعة من عربات المنافذ يوميا والبيع بأسعار مناسبة للجمهور.

وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، وفى إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، واستعدادا لقرب حلول شهر رمضان.