مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط 3 آلاف آخرين خلال شهر.. فيديو

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

يبرز فيديو جهود الداخلية خلال شهر، حيث استهدفت العناصر الإجرامية ، مما أسفر عن مقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط (3433) عنصرا إجراميا شديدى الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – القليوبية – السويس - كفر الشيخ – قنا – الشرقية – المنيا – المنوفية – الأقصر – بورسعيد – سوهاج– جنوب سيناء – الإسكندرية – البحر الأحمر – دمياط – الإسماعيلية – الوادى الجديد – مطروح – الفيوم – أسوان – البحيرة – بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (1472) قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش جرينوف – 190 بندقية آلية – 197 بندقية خرطوش – بندقية رصاص – 69 مسدس – 1014 فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، والمتهمين سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبـط عدد (4678) قطعة سلاح نارى، بحوزة (3975) متهما، أبرزهم الآتى (2جرينوف – رشاش – 395 بندقية آلية – 530 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 224 مسدس – 3520 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 511 خزينة)، وكذا ضبط (6778 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (5) ورش لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلها (8 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 14 مسدس – 27 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 محدث صوت – 5 خزائن - أدوات وأجزاء التصنيع).\

كما تم ضبط عدد (30) تشكيلا عصابيا ضموا عدد (104) متهمين ارتكبوا عدد (166) حادثا، وضبط (535) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (4 بنادق آلية – 13بندقية "غير مششخنة – 8 مسدسات - 201 فرد محلى – 309 قطع سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).