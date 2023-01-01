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مقتل 10 عناصر من مليشيات الشباب الصومالية بسبب انشقاقات وخلافات القيادات

الأحد، 01 يناير 2023 12:41 م
مقتل 10 عناصر من مليشيات الشباب الصومالية بسبب انشقاقات وخلافات القيادات عناصر من حركة الشباب الصومالية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام صومالية، إن 10 عناصر من حركة الشباب الإرهابية، قتلوا في مواجهات اندلعت بين عناصر الحركة في منطقة حررطيري بمحافظة مدغ.

واندلعت المواجهات بعد أن غادرت عناصر من المليشيات تتبع القيادي المدعو محي الدين دقري المدينة احتجاجاً على قيادات أخرى حاولت الانشقاق عن صفوف المليشيات.

ووجه القيادي المدعو "نونالي" أتباعه إلى التصدي للمليشيات الفارة مما أسفر عن اندلاع المواجهات التي استغرقت عدة ساعات ووقوع خسائر بين الجانبين.

وأكد شاهد عيان وكالة الأنباء الصومالية، أن المواجهات بين عناصر المليشيات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال آخرين.

يشار إلى أنه منذ بدء العمليات العسكرية الرامية للقضاء على فلول مليشيات الإرهابية من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تم تحرير أكثر من 50 مدينة .

 


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