معرض جديد للملابس بأسعار رمزية لطلاب جامعة القاهرة بمبنى الخدمات الطلابية

كتب ـ محمد صبحى

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، وذلك بمبنى الخدمات الطلابية بالحرم الجامعي.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعرض ضم حوالي 5 آلاف قطعة ملابس سيتم توزيعها على الطلاب بأسعار رمزية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبنائها من الطلبة والطالبات في كافة المجالات، مؤكدًا حرص الجامعة على إقامة عدة معارض للملابس طوال العام الدراسي لدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء أمورهم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن جامعة القاهرة تتبنى مبدأ المسؤولية المجتمعية تجاه أبنائها من الطلاب، وتدعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين في متطلبات الحياة وتخفيف الأعباء المادية عنهم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وإقامة معارض الملابس، والتي تُعد صورة من صور التكافل، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد الخشت بإقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.



الملابس بالمعرض



الملابس



جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس للطلاب بأسعار رمزية