مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالإسكندرية

شهد الطريق الصحراوى مدخل عبد القادر غرب محافظة الاسكندرية مساء اليوم الأحد، مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين فى تصادم 3 سيارات فى الاتجاه المؤدى من الإسكندرية إلى القاهرة الصحراوى، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجده بورود بلاغ، بحادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوى مدخل عبد القادر أمام مساكن مبارك ومسجد الليبى ووجود وفيات ومصابين فى مدخل منطقة عبد القادر التابعة لحى العامرية غرب.

وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية بقسم العامرية اول وقوات الدفاع المدنى وحى العامرية أول، إلى محل الواقعة وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وسيارتين أخريين، وجار حصر المصابين ونقلهم إلى مستشفى العامرية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

على صعيد آخر، كانت منطقة سيدى بشر شرق محافظة الإسكندرية، شهدت اليوم الأحد، اندلاع حريق داخل شقة سكنية بشارع 15 شرق، دون حدوث إصابات بين المواطنين، والبداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقه بالدور الأخير بعقار مكون من ثلاث طوابق بشارع 15سيدى بشر قبلى، وعلى الفور توجهت سيارات الاطفاء والاسعاف والأجهزة التنفيذية لحى المنتزه إلى محل البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجرى قطع المرافق بالعقار محل الواقعة دون وجود اصابات لقاطنى الشقة الذين غادروها فور اندلاع الحريق فى الشقة محل سكنهم، حيث تبين من المعاينة الاولى نشوب الحريق فى الشقة نتيجة ماس كهربائى واتى على محتوياتها، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.