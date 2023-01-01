مصرع مواطن صعقا بالتيار الكهربائى فى مركز سنورس بالفيوم



كان طريق القاهرة الفيوم، شهد سقوط جثة مواطن، بجواى بعض كابلات الكهرباء، خلف قاعة أفراح علي الطريق، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وجود جثة محمد م ا 41 سنة، مقيم بقرية الزاوية الخضراء بمركز سنورس، وأن الوفاة نتيجة صعق كهربائي، وتم نقل الجثة إلي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، قبل الطريق الإقليمى بـ3 كيلو باتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من سعيد عبد الباقي، وشعبان عبد العظيم أبو الخير، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



وكان طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد بوابات تحصيل الرسوم باتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت إلي موقع الحادث سيارات الشرطة والإسعاف، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتم توقيع الكسف الطي علي المصابين، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين أن أن جميع الإصابات سطحية، وحالتهم الصحية مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



وكان مواطن لقي مصرعه، وأصيب 3 آخرون، بحالات اختناق، بسبب إشعالهم للنيران داخل منزلهم بغرض التدفئة، وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت عزبة صادق، التابعة لقرية سنهور بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة، بحالات إختناق، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الواقعة، وتبين أنهم قاموا بإشعال النيران في أخشاب وفحم داخل المنزل بغرض التدفئة، وتعبأ المنزة بالأدخنة الكثيفة، مما تسبب في مصرع مواطن، وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وقام أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، بتوقيع الكشف الطبي علي المصابين، وعمل الإسعافات، اللازمة لهم.