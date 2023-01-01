مسلة الفيوم تضيء احتفالا بالعام الميلادي الجديد والمحافظ يهنئ أهالي المحافظة

الفيوم رباب الجالي

شهدت مدينة الفيوم في تمام الثانية عشر من مساء اليوم ، وجود إضاءة جميلة ،بألوان مبهجة، تنبعث من مسلة الفيوم الشهيرة، بميدان المسلة، ومدون بداخلها 2023، إحتفالا ببدء العام الميلادي الجديد .

وهنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم ،الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي محافظة الفيوم خاصة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال محافظ الفيوم: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وأضاف المحافظ؛ "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"

وكان بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث بأسمي آيات التهنئة وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعياً المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن نحو مستقبل باهر ومشرق".

وأضاف محافظ الفيوم: "إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد والعطاء، وأن نسير على دربكم، من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والرخاء"، داعيا المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم، ويكلل جهودكم بالنجاح، ويوفقكم لما فيه عزة وطننا، وأن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق".

كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.



جانب من احتفالات الفيوم (1)



جانب من احتفالات الفيوم (2)



جانب من احتفالات الفيوم (3)



جانب من احتفالات الفيوم (4)